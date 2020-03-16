المكسيك تنفي تقارير عن أول حالة وفاة بكورونا

نفت وزارة الصحة المكسيكية تقارير إعلامية عن أن البلاد سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا، قائلة إن الشخص الذي وردت الأنباء عن وفاته وهو رجل الأعمال خوسيه كوري، لا يزال على قيد الحياة وإن كانت حالته خطيرة.

وأمس الأحد، قال المذيع خواكين لوبيز دوريجا على تويتر إن كوري توفي بعد أن ثبتت إصابته بالمرض بعد رحلة إلى الولايات المتحدة. ونشر صحفيون بارزون آخرون تقارير عن وفاة كوري.

وفي وقت لاحق بدأت وسائل إعلام تدحض هذه الروايات قائلة إن كوري في حالة خطيرة لكن لا يزال على قيد الحياة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن كوري لا يزال حياً حتى الساعة 0500 بتوقيت جرينتش لكن حالته خطيرة.

كان مصدران مطلعان تحدثا بشرط عدم نشر اسميهما قد أبلغا رويترز أن الأنباء عن وفاته صحيحة. ثم قالا في وقت لاحق إنهما تلقيا معلومات خاطئة. وأضاف أحدهما أن حالة كوري حرجة.