صورة تلخص المشهد.. بابا الفاتيكان يحتفل بالعيد وحيداً

بعد أن كانت ساحاته تعج بالزوار في عيد الفصح الذي يعتبر أهم الأعياد عند المسيحيين، يحتفل الفاتيكان بالعيد هذه السنة وحيداً مقفراً، بعد أن أعلن الأحد أن كافة صلوات عيد الفصح ستجري في ساحة القديس بطرس دون مشاركة المصلين على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.
وفي هذا الإطار تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لبابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، وحيداً بالساحة، في مشهد يعكس الواقع المرير الذي يعيشه أكثر بلد متضرر من كورونا في أوروبا.
إلى ذلك أعلن المكتب البابوي في بيان أنه “على خلفية الوضع الصحي الدولي الطارئ حالياً، ستجري كل الاحتفالات الليتورجية الخاصة بالأسبوع المقدس دون حضور المصلين شخصياً”.
كما أوضح الفاتيكان أنه “حتى 12 نيسان/أبريل، كل اللقاءات العامة وصلوات التبشير التي يجريها الحبر الأعظم ستكون متوفرة فقط عبر البث المباشر على موقع أخبار الفاتيكان الرسمي”.
وكان رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، قد فرض قيوداً لم يسبق لها مثيل مع توسيع إجراءات الحجر الصحي لتشمل إيطاليا بأسرها في محاولة لإبطاء أسوأ تفش لكورونا في أوروبا، منها تضييق الخناق على التنقلات وإغلاق الأماكن العامة والمتاجر كافة في سائر أنحاء البلاد، باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والصيدليات.
يذكر أن عدد الوفيات في إيطاليا، أكثر بلد متضرر من كورونا في أوروبا، بلغ 1809 حالة، فيما أصيب نحو 25 ألف شخص بالفيروس حتى الآن.
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