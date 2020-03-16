وفاة عضو مجلس خبراء القيادة في إيران بفيروس كورونا

توفي عضو مجلس خبراء القيادة في إيران هاشم بطحائي بعد إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما أفادت عدة وسائل إعلام إيرانية الاثنين.

وأوضحت وكالة أنباء نادي الصحفيين (باشكاه خبرنكاران) أن بطحائي توفي فجراً في مستشفى بهشتي في مدينة قم.

وكانت وكالة إيسنا شبه الرسمية أعلنت الأحد إصابته بكورونا، وسط ارتفاع عدد الإصابات والوفيات على السواء في البلاد.

يذكر أن مجلس الخبراء يناط به اختيار المرشد الإيراني، إذ يعتبر الهيئة الأساسية في النظام التي عهد إليها الدستور مهمة تعيين وعزل المرشد

كما يتألف هذا المجلس من 88 عضواً يتم انتخابهم عن طريق اقتراع شعبي مباشر لدورة واحدة مدتها ثماني سنوات.

وكان علي أكبر ولايتي، كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، أصيب أيضاً بالفيروس، بحسب ما أعلنت وكالة “تسنيم” للأنباء الخميس. وأضافت أن ولايتي، وهو أيضاً رئيس مستشفى في طهران، خالط العديد من مرضى كورونا في الأسابيع القليلة الماضية، فانتقلت العدوى إليه، وهو في الحجر الصحي.”