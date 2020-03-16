الهند ..إصابات فيروس كورونا تتجاوز الـ100

أعلنت الهند، الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 110 حالة، بينما دعا رئيس الوزراء إلى إنشاء صندوق موحد لدول جنوبي آسيا لمكافحة الوباء.

وقال ناريندرا مودي إن الهند ستقدم 10 ملايين دولار للصندوق بهدف مواجهة كورونا، حسبما نقل مراسل “سكاي نيوز عربية” في نيودلهي.

وكان مودي أجرى محادثات، عبر مؤتمر بالفيديو، الأحد، مع زعماء بمنطقة جنوب آسيا، لتنسيق الاستجابة للأزمة في المنطقة.

وتشهد ولاية مهاراشترا في غرب البلاد، والتي تضم العاصمة المالية للبلاد مومباي، أسوأ تفش للمرض، حيث أغلقت السلطات المحلية المدارس والجامعات والمراكز التجارية في معظم المدن بما في ذلك مومباي المركز المالي للهند.

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والهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، أفضل حالا حتى الآن من دول أخرى في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، حيث سجلت البلاد حالتي وفاة فقط بسبب الفيروس.

لكن خبراء يقولون إن المنظومة الطبية المستنزفة بالفعل في الهند ستواجه مصاعب عند التعامل مع زيادة كبيرة في الحالات الخطيرة.

وأوقفت الهند بالفعل معظم تأشيرات الدخول إليها، وأغلقت الكثير من الحدود البرية مع الدول المجاورة في محاولة لمنع انتشار الفيروس.