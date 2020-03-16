الجيش الأميركي يعلن عن أول إصابة بكورونا

ذكر سلاح البحرية الأميركية، الأحد، أن بحارا على متن سفينة حربية أصيب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، فيما أعلنت الولايات المتحدة عن ارتفاع أعداد الوفيات من جراء الفيروس إلى 66 حالة.

وأوضحت البحرية أن البحار وضع في حجر صحي في منزله وأنه جرى إخطار الأشخاص الذين خالطوه ويخضعون لعزل ذاتي في أماكن إقامتهم.

وقالت البحرية في بيان أن أيا منهم يوجد على السفينة في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن البحار كان على متن السفينة الحربية بوكسر.

وفي السياق، أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة عن ارتفاع أعداد الوفيات من جراء فيروس كورونا إلى 66 حالة.