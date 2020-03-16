الأردن ..تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أكد الأردن رصد 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، فيما أعلن البنك المركزي عن إجراءات لمساعدة الشركات المتعثرة وقطاع السياحة المتضرر بشدة من جراء الأزمة.

وأفاد مراسلنا بأن 5 أردنيين و6 فرنسيين وعراقية أصيبوا بالفيروس القاتل، فيما سارعت الأجهزة الطبية بنقلهم إلى قسم العزل بمستشفى الأمير حمزة.

واتخذت المملكة إجراءات لمكافحة انتشار الفيروس بما شمل قيودا أكثر صرامة بإغلاق كل الحدود وحظر كل الرحلات الجوية من وإلى البلاد اعتبارا من الثلاثاء.

ويقول مسؤولون أردنيون إن الإجراءات غير المسبوقة التي شملت إغلاق مدارس وحظر صلاة الجماعة في المساجد اتخذت بسبب انتشار المرض بوتيرة سريعة في مصر وسوريا والعراق وكلها دول جوار للأردن.

وأبقت الحكومة على الحدود مفتوحة أمام عمليات الشحن التجارية وطمأنت من يكدسون السلع الغذائية بأن البلاد لديها مخزونات من السلع الأساسية تكفي لمدة 6 أشهر.

وقالت وزيرة الطاقة، هالة زواتي، في بيان إن مخزونات المملكة من البنزين والديزل تغطي 60 يوما وفقا لمعدلات الاستهلاك الحالية وإنها تجري محادثات مع أكبر 3 جهات مستوردة للوقود في البلاد لملء وحدات التخزين إلى أقصى طاقاتها.