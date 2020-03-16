كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلان عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في البحرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة في البحرين، اليوم الاثنين، أول حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عامًا، لديها أمراض وظروف صحية كامنة وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، شفاء 8 حالات إضافية من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المتعافية من الفيروس 22 حالة.

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وقد أبلغت السلطات الصحية البحرينية، في شهر ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا"، في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.