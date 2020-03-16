كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تعلن وفاة عضو مجلس خبراء القيادة جراء إصابته بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، اليوم الاثنين، وفاة عضو مجلس خبراء القيادة آية الله هاشم بطحائي، جراء إصابته بفيروس "كورونا".

وقالت الوكالة الإيرانية، إن "ممثل أهالي طهران في مجلس خبراء القيادة آية الله هاشم بطحائي توفي فجر اليوم عن عمر ناهز 79 عاما، بعدما أصيب مؤخرا بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)".

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وكانت إيران، قد أعنت مساء أمس، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 724، بعد تسجيل 113 حالة جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور إن "عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران ارتفع إلى 13938بعد تسجيل 1209 إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية"، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.