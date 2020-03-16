كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية في تركيا، اليوم الاثنين، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 18 حالة.

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وكتب وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، قال فيها إن شخصين من المصابين الجدد مرتبطان بالإصابة الأولى، وكانا يخضعان للرقابة الطبية، مشيرًا إلى أن 7 من المصابين الجدد جاؤوا من أوروبا، و3 من أمريكا.

وكانت السلطات التركية، قد علقت السفر مع 9 دول أوروبية.