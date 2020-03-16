حفتر يوجه برفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة كورونا في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

وجه المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، تعليماته المشددة برفع حالة الطوارئ القصوى، في كل أنحاء البلاد، الأحد.



ودعا حفتر المواطنين الليبيين إلى العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأصدر حفتر تعليماته بتجهيز مستشفى للطوارئ في منطقة الهواري، وآخر داخل نطاق قاعدة بنينا الجوية، وأن يكون كليهما علي نفقة القوات المسلحة الليبية.

وأوضح المكتب الإعلامي للجيش الليبي، أن الإجراء يشمل تجهيز المستشفيين بالأطقم الطبية المُختصة وتدريبها، والإشراف الكامل عليهما وتشغيلهما لمواجهة وباء كورونا.

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وأوصى وزير الصحة الليبي الدكتور سعد عقوب بمنع التجمعات وتجنب المصافحة، ووقف كل المعارض الثقافية ومنع إقامة المناسبات الرسمية أو الاجتماعية التي يزيد فيها عدد الحضور عن 50 شخصاً، وتجنب الملاعب الرياضية والمقاهي.

وأوضح عقوب، أن ليبيا خاليه تماما من فيروس كورونا، داعيا أفراد المجتمع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي، ومنع تسلل فيروس كورونا قدر الإمكان والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.

كما أصدر وزير الداخلية في الحكومة الليبية إبراهيم بوشناف، تعليماته لمدراء الأمن ورؤساء الأجهزة الأمنية بقفل المتنزهات العائلية وصالات التدريب الرياضية مؤقتا.

وأشار بوشناف في قراره إلى إعادة افتتاح المتنزهات والصالات بعد زوال حالة الخطر القائمة حالياً.

وأطلقت السلطات الليبية مجموعة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت تعليق الدراسة في مختلف المراحل التعليمية لمدة 15 يوما تبدأ من السبت، كما أصدرت قراراً بإغلاق جميع المقاهي الخاصة بالشيشة.

ودعت المواطنين الليبيين إلى الالتزام بهذا "العمل الوطني"، كإجراءات احترازية لحماية أنفسهم من خطر فيروس كورونا المستجد.