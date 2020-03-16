شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكاف يشيد بنتائج لقاءه مع السفير البريطاني لدى اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أشاد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، المهندس، عدنان الكاف، بنتائج لقاءه مع السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون .



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وقال في تغريدة له بتويتر، "كان اللقاء بناءً مع سعادة السفير مايكل آرون وطرحت عليه رؤية ومواقف المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه العملية السياسية" .

وأضاف "اتفقنا على دعم جهود الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية بالمضي قدماً في تنفيذ اتفاقية الرياض باعتبار ذلك خطوة مهمة في طريق تحقيق السلام العادل للجميع" .

وهو ما أكده السفير البريطاني في تغريدة له بتويتر، قال فيها أنه تم التأكيد على أهمية تنفيذ إتفاق الرياض لشعب الجنوب وللسلام في اليمن .