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الكاف يشيد بنتائج لقاءه مع السفير البريطاني لدى اليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

الكاف يشيد بنتائج لقاءه مع السفير البريطاني لدى اليمن

متابعات_الخليج 365

أشاد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، المهندس، عدنان الكاف، بنتائج لقاءه مع السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون .

 

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وقال في تغريدة له بتويتر، "كان اللقاء بناءً مع سعادة السفير مايكل آرون وطرحت عليه رؤية ومواقف المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه العملية السياسية" .

 

وأضاف "اتفقنا على دعم جهود الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية بالمضي قدماً في تنفيذ اتفاقية الرياض باعتبار ذلك خطوة مهمة في طريق تحقيق السلام العادل للجميع" .

 

وهو ما أكده السفير البريطاني في تغريدة له بتويتر، قال فيها أنه تم التأكيد على أهمية تنفيذ إتفاق الرياض لشعب الجنوب وللسلام في اليمن .

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