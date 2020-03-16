فيروس كورونا يفرض على النمسا حظر تجمع أكثر من 5 أشخاص ويقيد التنقل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

حظرت النمسا تجمع أكثر من 5 أشخاص، وقيّدت التنقل للحد الأدنى، ضمن إجراءاتها المشددة لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وكلفت السلطات في البلد الأوروبي الشرطة بالتأكد من تنفيذ التدابير الوقائية بعد أن اجتاح الوباء، الذي بدأ في الصين، غالبية دول العالم.

واتُّخذت هذه الإجراءات الجديدة خلال جلسة خاصّة للبرلمان. وحضّ مستشار النمسا سيباستيان كورتز في خطاب، السكّان على "عزل أنفسهم" وعدم التنقّل إلا للأسباب الضروريّة.

ودعا كورتز وهو سياسي محافظ يقود تحالفا يضمّ الخضر، مواطني بلاده إلى الحد من تنقلاتهم، موضحا أنّ هذه الإجراءات "ضروريّة للدّفاع عن صحة النمساويين".

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وسجلت البلاد، الأحد، 860 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان كورتز قد قال أيضا في وقت سابق إنه انطلاقا من الإثنين، سيسمح فقط للمحال التجارية الضرورية لاستمرار الحياة اليومية بفتح أبوابها، على غرار المحال الغذائية والصيدليات والبنوك ومكاتب البريد.

وأضاف كورتز أن إسبانيا وفرنسا وسويسرا "دول ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد بسرعة عالية" و"نحن مضطرون لتعليق الرحلات الجوية مع هذه الدول".

ويدخل قرار تعليق الرحلات مع الدول الأوروبية الـ3، التي طلبت منها النمسا تفهمها، اليوم الإثنين.

وعلقت النمسا، في وقت سابق الأسبوع الماضي، الرحلات الجوية وعبر القطار مع إيطاليا. ولا تسمح على الحدود البرية معها إلا بدخول الأشخاص الحاملين لشهادات طبية تثبت عدم إصابتهم بالفيروس.