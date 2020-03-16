شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة أحد أعضاء رابطة الكتاب الإيرانيين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلن اليوم في إيران عن وفاة فريبورز رييس دانا، اقتصادي وباحث وعضو في رابطة الكتاب الإيرانيين، بعد إصابته بفيروس كورونا.

Advertisements وفي وقت سابق توفى عضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية هاشم بطحائي في مستشفي الشهيد بهشتي جراء إصابته بفيروس #كورونا. وأودى الفيروس المستجد القادم من الصين بحياة عدد من المسئولين الإيرانيين خلال الأيام الماضية.

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