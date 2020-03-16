فيروس كورونا يغلق حدود الأرجنتين والبرتغال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

في إطار الإجراءات التي تتخذها الدول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أعلنت الأرجنتين والبرتغال إغلاق الحدود مع الدول المجاورة، وفقا للعين.



وأعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، مساء الأحد، أن بلاده ستغلق حدودها وتوقف الدراسة في كل المؤسسات التعليمية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال فرنانديز - في مؤتمر صحفي: "لقد أغلقنا حدود الأرجنتين"، موضحا أن الإجراء يشمل فقط الوافدين إلى البلاد ولا يشمل الراغبين في الخروج منها، وسيبقى هذا الإجراء، بالإضافة إلى قرار تعليق الدروس، مطبقين حتى 31 مارس/آذار الجاري.

وتابع بعد اجتماع طارئ مع حكومته: "لقد أغلقنا حدود الأرجنتين لأن فيروس كورونا المستجد بدأ يؤثر على البلدان المجاورة، ولأن هناك على الحدود البرية سياحا يأتون من مناطق تُعد خطرة".

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من جانبه، أعلن رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، الأحد، أن البرتغال ستغلق حدودها مع إسبانيا أمام السياح لمدة شهر على الأقل لكبح فيروس كورونا المستجد.

وقال كوستا - في مؤتمر صحفي عقب حديثه عبر الفيديو مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، إن البضائع والأشخاص الذين يسافرون لأسباب مهنية سيسمح لهم بعبور الحدود، لكن السياح لن يسمح لهم بذلك، مضيفا: "لن تكون هناك سياحة بين البرتغال وإسبانيا في الأشهر المقبلة".

يذكر أن إسبانيا تعد ثاني أكثر دول أووبا تأثرا بالفيروس بعد إيطاليا، حيث سجلت 288 حالة وفاة، بالإضافة إلى 7753 إصابة، كما تحتل المرتبة الرابعة على مستوى العالم.

كما سجلت البرتغال من جهتها حتى الآن 245 إصابة بفيروس كورونا، لكنها تعتقد أن هناك أكثر من 2200 "حالة مشتبه فيها".

وكانت الحكومة البرتغالية أعلنت، الخميس الماضي، نحو 30 إجراء استثنائيا للحد من انتشار فيروس كورونا، من بينها إغلاق المدارس والحضانات والجامعات، ومنعت السلطات أيضا التجمعات التي تشمل أكثر من ألف شخص في أماكن مغلقة، أو أكثر من 5 آلاف شخص في الهواء الطلق.