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قتلى من مليشيا الحوثي بينهم قيادي ميداني بنيران الجيش اليمني في محافظة الضالع الجنوبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ عدن قتل عناصر من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بينهم قيادي ميداني بارز، بنيران الجيش اليمني، غربي محافظة الضالع، في جنوب اليمن . وذكرت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها الإلكتروني أن مواجهات عنيفة دارت في جبهة الفاخر غربي مديرية قعطبة، وأسفرت عن سقوط قتلى في صفوف المليشيا المتمردة بينهم قيادي بارز المكلف بقيادة عمليات المليشيا في الجبهة المدعو محمد المروني. وأشارت الوزارة إلى أن المليشيات الحوثية حشدت مقاتليها منذ أسابيع لمحاولة تحقق أي تقدم بمواقع قوات الجيش في جبهات القتال غربي المحافظة غير أن تلك المحاولات باءت بالفشل في عمليات تصدي قوات الجيش لها.



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