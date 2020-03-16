شكرا لقرائتكم الموت يضرب مجلس الخبراء في إيران.. وفاة مصاب بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي عضو مجلس خبراء القيادة في إيران هاشم بطحائي بعد إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما أفادت عدة وسائل إعلام إيرانية الاثنين.

وأوضحت وكالة أنباء نادي الصحفيين (باشكاه خبرنكاران) أن بطحائي توفي فجراً في مستشفى بهشتي في مدينة قم.

وكانت وكالة إيسنا شبه الرسمية أعلنت الأحد إصابته بكورونا، وسط ارتفاع عدد الإصابات والوفيات على السواء في البلاد.

يذكر أن مجلس الخبراء يناط به اختيار المرشد الإيراني، إذ يعتبر الهيئة الأساسية في النظام التي عهد إليها الدستور مهمة تعيين وعزل المرشد

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كما يتألف هذا المجلس من 88 عضواً يتم انتخابهم عن طريق اقتراع شعبي مباشر لدورة واحدة مدتها ثماني سنوات.

وكان علي أكبر ولايتي، كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، أصيب أيضاً بالفيروس، بحسب ما أعلنت وكالة "تسنيم" للأنباء الخميس. وأضافت أن ولايتي، وهو أيضاً رئيس مستشفى في طهران، خالط العديد من مرضى كورونا في الأسابيع القليلة الماضية، فانتقلت العدوى إليه، وهو في الحجر الصحي."

أعلى حصيلة وفيات يومية

يشار إلى أن إيران سجلت أمس الأحد 113 حالة وفاة في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء تفشي الوباء في هذا البلد، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 724.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي متلفز المواطنين إلى "إلغاء كل رحلاتهم ولزوم منازلهم كي نتمكن من رؤية الوضع يتحسّن في الأيام المقبلة".

كما أعلن عن 1209 حالات إصابة جديدة بوباء كوفيد-19، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 13938 منذ بدء تفشي الفيروس في إيران الشهر الماضي. وأضاف جهانبور "الأخبار الجيدة هي ان أكثر من 4590 شخصاً من إجمالي الإصابات المؤكدة تماثلوا للشفاء" وأخرجوا من المستشفيات.