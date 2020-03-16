نفي مجلس الوزراء المصري ما تم تدوله بشأن فرض حظر التجوال من الثلاثاء المقبل.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، هاني يونس، إن ما تم تداوله بشأن فرض حظر التجوال من الثلاثاء المقبل "كذب وشائعت تستهدف النيل من المصريين".
وتابع أن هذه الشائعات هدفها الهجوم على السوبر ماركت لكي يعدى أى مريض الكل.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 110 حالة.
ومن ضمن هذه الحالات، 21 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط (حالة السيدة المصرية التى توفيت يوم الخميس الموافق 12 مارس/آذار، والأخرى للألماني الذي توفي يوم 8 مارس أيضا).
كانت هذه تفاصيل خبر شائعة فرض حظر التجوال في مصر بسبب كورونا تسببت في الهجوم على السوبر ماركت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.