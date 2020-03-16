حميد رضا يفسر ظاهرة «هطول الباذنجان» من سماء طهران

نشر نشطاء من مدينة طهران مقاطع فيديو مختلفة، تظهر انهمار حبات من الباذنجان على رؤوس المارة في الشارع.
فسر حميد رضا غودرزي نائب محافظ طهران للشؤون الأمنية والعسكرية، ظاهرة سقوط الباذنجان كالمطر من سماء طهران.
وقال غودرزي، إن الفيديوهات التي انتشرت اليوم وبشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهر فيها الباذنجان يتساقط من السماء، كانت بفعل استخدام خدع سينمائية من قبل مواطن في العاصمة طهران.
وذكرت وكالات أنباء إيرانية أن المصمم الإيراني أمين تقي بور إيراني، الذي يعمل في الخدع السينمائية في هوليود في الولايات المتحدة، هو الذي يقف خلف ظهور هذه الفيديوهات وهو من ركبها.
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