تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

ذكر مسؤولون صحيّون، بحسب وكالة "رويترز"، أنّ "​كوريا الجنوبية​ سجّلت 74 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بانخفاض طفيف عن يوم أمس الأحد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 8236، فضلًا عن 75 حالة وفاة.

ولفتت المراكز الكورية لمكافحة ​الأمراض​ والوقاية منها، إلى أنّ "303 مرضى آخرين تعافوا بشكل كامل ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1137".

ويتراجع عدد الإصابات الجديدة باضطراد، والأرقام الجديدة أقل بكثير من ذروة الإصابات المسجّلة في 29 شباط الماضي والبالغة 909 حالات، مقارنةً مع 76 الأحد.