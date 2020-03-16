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الصحة اليابانية حددت 15 بؤرة لفيروس كورونا بمواقع متفرقة من البلاد

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أعلنت وزارة الصحة ​اليابان​ية "أنّها حدّدت 15 بؤرة ل​فيروس كورونا​ في مواقع متفرقة من اليابان"، موضحةً أنّ "أكبر البؤر تقع في منطقة أوساكا وبها أكثر من 50 حالة عدوى".

وكانت قد اكتشفت السلطات عددًا آخر من البؤر في أقاليم هوكايدو وآيتشي وواكاياما وفي مدينة ​طوكيو​، تحتوي كلّ منها على أكثر من عشر حالات إصابة.

وكان قد أفاد كبير المتحدثين بإسم ​الحكومة اليابانية​ يوشيهيد سوجا، الأسبوع الماضي، أنّ "الوضع الحالي في بلاده لا يتطلّب إعلان حالة الطوائ"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ اتخاذ هذا القرار بعد موافقة الوزراء على مشروع قانون يمكّن رئيس الوزراء من إعلان حالة الطوارئ بسبب "كورونا" إذا لزم الأمر".

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