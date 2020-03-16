اشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى اننا "ننتسب لمدرسة ​كمال جنبلاط​، يعني أن نبقى على خطنا التقدمي، الاشتراكي ​الانسان​ي، العلماني، اليساري، وأن نلتزم قضايا الانسان والعدالة الاجتماعية، وحماية الحريات والدفاع عن حقوق المقهورين والمهمشين والفقراء. مهما صعبت الظروف، سنستمر، من جيل إلى جيل".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله في ذكرى كمال جنبلاط: مهما صعبت الظروف سنستمر من جيل الى جيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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