موسى: لتخفيف الإكتظاظ في السجون من خلال بناء عدد منها في الأطراف

ركّز عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ميشال موسى​ على أنّ "تنظيف اليدين والأسطح وتفادي المصافحة أفضل سُبل الوقاية من وباء "​كورونا​"، وأكثر شريحة معرّضة للخطر هم كبار السن ومن لديهم ضعف بجهاز المناعة وأصحاب ​الأمراض​ المزمنة"، داعيًا إلى "تخفيف الازدحام والتواصل المباشر مع مجموعة أشخاص".

وأكّد في حديث إذاعي، أنّ "مشكلة السجون هي الإكتظاظ، فالقدرة الإستيعابيّة ل​سجن رومية​ هي 1300 سجين، في حين أنّ عدد ​السجناء​ فيه يصل إلى 4500 تقريبًا. كما أنّ هناك اكتظاظًا في النظارات"، لافتًا إلى "أنّنا كنّا قد وجّهنا صرخةً منذ زمن لتخفيف الإكتظاظ، من خلال بناء سجون في الأطراف، والمطلوب أخذ تدبير في التخفيف".

وذكر موسى أنّ "لدي اقتراحًا باستخدام أماكن حكوميّة مهجورة كسجون، ووضعها تحت وضع أمني وبشكل موقّت أقلّه. بالإضافة إلى إيجاد جل للأشخاص الّذين قضوا محكوميّاتهم، وبحاجة لدفع كفالات بسيطة للخروج".