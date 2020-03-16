عبد الصمد: أعلن تبرعي براتبي عن آذار للصندوق الوطني لمكافحة كورونا

لفتت وزيرة الإعلام ​منال عبد الصمد​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "بعد مبادرة وزير الصحة العامة ​حمد حسن​، أُعلن تبرّعي براتبي عن شهر آذار لـ"الصندوق الوطني لمكافحة ​كورونا​"، وذلك دعمًا للمستشفيات الحكومية في مواجهة وباء "كورونا".

وكان قد أعلن حمد يوم أمس، أنّ "بعد معاينتي الميدانيّة للواقع المرير والمزمن للمستشفيات الحكومية الّتي تجهّز لمواجهة وباء "كورونا"، أطلقنا "الصندوق الوطني لمكافحة كورونا"، مشيرًا إلى أنّ "بالمناسبة، أتقدّم بالتبرّع براتبي الوزاري عن شهر آذار دعمًا، ومتعهّدًا باعتماد المكاشفة الشفّافة لهبات المتبرعيّن".