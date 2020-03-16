شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: سنحفز الاستثمار في ظل مخاوف كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد اليوم الاثنين إن السلطات في الإمارات ستدعم الاقتصاد عبر تسهيل القوانين والتشريعات الاستثمارية مع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ويوم السبت أعلن مصرف الإمارات المركزي عن حزمة بقيمة 27 مليار دولار لاحتواء تداعيات تفشي فيروس كورونا.

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وقال محمد بن زايد إن السلطات تخطط لتحفيز القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية. وأضاف أن لجنة جديدة برئاسة دائرة المالية وعضوية البنوك المحلية ستقوم بمتابعة "برامج الاقتراض للشركات المحلية في أبوظبي في ظل الظروف الراهنة".

كما قال إن برامج التحفيز في أبوظبي "تمثل دعامة وضمانة للاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة".

وأضاف "وجهت باستمرار جميع المشاريع الرأسمالية حسب الخطط المعتمدة وعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع في إطار الأجندة التنموية لأبوظبي، وأخذ تدابير إضافية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية في الإمارة وإعطاء الأولوية للشركات الناشئة في ضوء التحديات الحالية".