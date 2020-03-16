الرافدين يطلق المنصة الالكترونية للتقديم على سلف الموظفين والمتقاعدين

اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، عن اطلاق منصة النظام الالكتروني الفوري للتقديم على سلف الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمتقاعدين من حاملي البطاقة الالكترونية الصادرة منه.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر اطلاق منصة النظام الالكتروني الفوري للتقديم على سلف الموظفين والمتقاعدين عن طريق الموبايل والأجهزة الالكترونية الأخرى"، مشيرا الى انه "بإمكان الموظف او المتقاعد التقديم على السلف من أي مكان يتواجد فيها سواء من المنزل او من دائرته وعن طريق الدخول الى الرابط الالكتروني https://qi.iq/loans".
واضاف انه "بعد الدخول الى الرابط الالكتروني وملئ المعلومات المتعلقة بالشمول بالسلفة وعند استكمال ملئ الحقول الواردة في الرابط الالكتروني فيما يتعلق بالتقديم على السلفة سيتم ابلاغ الموظف او المتقاعد عبر ارسال رسالة نصية تصله على موبايله الشخصي تخطره بشموله بمنح السلفة"، لافتا الى انه "بعد الانتهاء من هذه المرحلة فعلى الموظف او المتقاعد الانتظار ولفترة قصيرة جدا حتى تصله رسالة عن طريق هاتفه الشخصي بالايعاز لتعبئة الرصيد المالي اليها للسلفة عن طريق بطاقته الالكترونية".
يذكر ان مصرف الرافدين باشر خلال الفترة الماضية بمنح قروض وسلف للموظفين والمتقاعدين وفق اليات وضوابط معينة.
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