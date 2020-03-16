إصابة جندي أمريكي على متن سفينة حربية بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش الأمريكي، الإثنين، إصابة أحد جنوده الموجودين على متن إحدى السفن الحربية بفيروس كورونا.



وذكر سلاح البحرية الأمريكية، أن بحارا على متن سفينة حربية أصيب بفيروس كورونا.

وأوضحت البحرية أن البحار وضع في حجر صحي في منزله، وأنه جرى إخطار الأشخاص الذين خالطوه ويخضعون لعزل ذاتي في أماكن إقامتهم.

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وقالت البحرية - في بيان - إن أيا منهم يوجد على السفينة في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن البحار كان على متن السفينة الحربية بوكسر.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، قالت أول أمس السبت، إنها ستوقف كل الرحلات الداخلية لعناصر الجيش اعتبارا من 16 مارس/آذار الجاري وحتى 11 مايو/أيار المقبل، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال البنتاجون - في بيان صحفي - إن القيود، التي وافق عليها نائب وزير الدفاع ديفيد نوركيست ستنطبق على "أفراد الخدمة والمدنيين العاملين بالوزارة وعائلاتهم المرتبطين بمنشآت وزارة الدفاع ومرافقها والمناطق المحيطة داخل الولايات المتحدة وأراضيها".

وأوضح البيان أن "القيود ستوقف كل الرحلات الداخلية، بما في ذلك التغيير الدائم للتمركز والواجبات المؤقتة"، مضيفا أنه يمكن منح استثناءات للسفر للحالات الضرورية عندما يكون السفر مرتبطا بمهام، لأسباب إنسانية أو بسبب أزمة شديدة.