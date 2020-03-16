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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أكدت السلطات الصحية في الصين، الإثنين، تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال يوم الأحد، مضيفة أن جميعهم في مقاطعة هوبي مركز الوباء.
وقالت السلطات الصينية إنه تم تأكيد 16 حالة إصابة جديدة بالفيروس يوم أمس، 4 منهم في مقاطعة هوبي، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في مقاطعة هوبي بالصين إلى 3099 حالة، وبلغ عدد الوفيات في جميع أنحاء البلاد 3213 شخصا.
وأوضحت الصين "ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 80860 حالة، منذ بدء ظهور المرض في أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي".
من جانبها، سجل كوريا الجنوبية 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 8236 حالة.
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