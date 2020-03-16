محمد بن سلمان وجونسون يبحثان التصدي لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأحد، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد.



كما ناقش الجانبان، خلال اتصال هاتفي، الجهود الدولية لمكافحة الفيروس القاتل وضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لهذا الوباء المتفشي.

وأكد ولي العهد السعودي أهمية بحث الوسائل الممكنة لتنسيق التعاون الدولي في هذا المجال، وفي إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام.

كما أكد عزم المملكة تنسيق جهود دول مجموعة العشرين لوضع السياسات اللازمة لمكافحة هذا الوباء وتخفيف أعبائه الاقتصادية وتمكين الحلول الطبية للوقاية والعلاج.

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وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة السعودية رصد وتسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19).

وقالت الوزارة إن الحالات المسجلة هي لمقيمين اثنين من الجنسيتين الفلبينية والإندونيسية، كانا مخالطين لحالات سابقة، وهما معزولان حاليا بمنشأة صحية في الرياض.

وأوضحت الوزارة أن هناك 5 حالات إصابة لمواطنين كانوا مخالطين لحالات سابقة، وهم معزولون الآن بمنشأة صحية بالقطيف.

وذكرت أن هناك حالة إصابة لمقيم إسباني قادم من إسبانيا، وهو معزول حاليا بإحدى المنشآت الصحية في محافظة الخبر، "وحالتين لمواطنتين؛ الأولى قادمة من إسبانيا، والثانية قادمة من بريطانيا، وهما معزولتان بمنشأة صحية في مدينة الظهران".

وذكرت الصحة السعودية أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 118 حالة، وكانت قد تعافت منه 3 حالات إصابة، وأن بقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي.