شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران.. وفاة عضو مجلس خبراء القيادة هاشم بطحائي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلن اليوم في إيران عن وفاة عضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية هاشم بطحائي في مستشفي الشهيد بهشتي جراء إصابته بفيروس كورونا.

Advertisements وبحسب المصادر فإن بطحائي كان سابقا ممثل الخميني في محافظة تشهار محال وبختیاري، وممثل الولي الفقيه وإمام جمعة كلبايكان. وأودى الفيروس المستجد القادم من الصين بحياة عدد من المسئولين الإيرانيين خلال الأيام الماضية.

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