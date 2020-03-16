مقتل 6 جنود بكمين لـ"بوكو حرام" في نيجيريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قالت مصادر أمنية إن 6 جنود نيجيريين قتلوا، الأحد، في كمين نصبه إرهابيون من جماعة "بوكو حرام" واستهدف قافلةً عسكريّة بشمال شرقي البلاد قرب الحدود مع الكاميرون.



وفتح الإرهابيون النار على القافلة بالقرب من مدينة بانكي في منطقة تعرّضت مرارا لهجمات.

وقال مصدر - لوكالة فرنس برس: "فقدنا 6 جنود في كمين لإرهابيي بوكو حرام الساعة 10:25 صباحا (09:25 ت ج)".

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وأوضح مصدر عسكري ثانٍ أنّ "القافلة كانت متّجهة إلى بانكي عندما هاجم الإرهابيّون بأسلحة ثقيلة وآر بي جي.. وتمّ نقل الجثث إلى مايدوجوري بمروحيّة عسكريّة".

وتخوض جماعة بوكو حرام الإرهابية حركة تمرد مستمرة منذ عقود أسفرت عن مقتل 36 ألف شخص في شمال شرقي نيجيريا، بحسب الأمم المتحدة، ودفع مليوني شخص للنزوح، ما تسبب في أزمة إنسانية.

وعقب عودة القوة التشادية إلى بلادها، مطلع العام الجاري، مع انتهاء مهمتها ضد "بوكو حرام" شمال شرقي نيجيريا، فر مئات المدنيين النيجيريين المقيمين قرب مواقعها خشية حدوث اعتداءات إرهابية جديدة.

وامتد النزاع إلى النيجر والكاميرون وتشاد، ما دفع الدول المعنية لتشكيل قوة عسكرية لمواجهة التهديد.

كانت قاعدة للجيش في النيجر تعرضت لهجوم شنه إرهابيون من جماعة بوكو حرام، الأحد الماضي، في قرية شتيما وانغو (جنوب شرق) قرب الحدود مع نيجيريا.