تسجيل أول وفاة بكورونا بالمكسيك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت المكسيك، الإثنين، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 40 إصابة بالمرض في البلاد.



وقال الإعلامي المكسيكي خواكين لوبيز-دوريجا، عبر حسابه على موقع "تويتر" إن رجل الأعمال خوسيه كوري توفي بعد ثبوت إصابته بالفيروس عقب رحلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت حكومة المكسيك، أعلنت الجمعة، إغلاق المدارس وقدّمت خطة لإيقاف النشاطات غير الحيوية سواء العامة أو الخاصة بشكل مؤقت وإعادة جدولة الأحداث الضخمة ولحماية كبار السن.

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من جانبها، قررت البيرو إعلان حالة الطوارئ الوطنية لمدة 15 يوما للتعامل مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس البيروفى مارتن فيزكارا فى خطاب إلى الشعب، "إن الإجراءات التي ستستمر 15 يوما تتضمن عزلة اجتماعية إجبارية لسكاننا".

وتابع فيزكارا: "خلال حالة الطوارئ، ستتقلص الحقوق المضمونة دستوريا"، موضحا أنه لن يُسمح للأشخاص بمغادرة منازلهم إلا للوصول إلى الخدمات الأساسية.

وأضاف: "خلال حالة الطوارئ ستغلق الحدود تماما"، قائلا إن الحظر سيؤثر على الناس وليس السلع.

وأوضح أن بلاده سجلت حتى الآن 71 حالة إصابة بفيروس كورونا، وأن غالبية المصابين هم من العائدين من أوروبا ولكنها تتضمن أيضا حالات انتقال محلية للعدوى.