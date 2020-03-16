حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم الاثنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قال المركز الوطني للأرصاد، في نشرته اليومية، إن الطقس في الإمارات، اليوم الإثنين، من المتوقع أن يكون غائما جزئيا بوجه عام، يصبح غائماً أحياناً على بعض المناطق شرق البلاد، مع احتمالية سقوط أمطار. والرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.



وتابع المركز، أن الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:47، الثاني عند الساعة 06:10، الجزر الأول عند الساعة 12:28، الثاني عند الساعة 23:14.

أما بحر عمان فيكون خفيفا إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:55، الثاني عند 02:39، الجزر الاول عند الساعة 09:04، الجزر الثاني عند الساعة 21:36.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

أبو ظبي 32 21 60 15

دبي 29 20 65 20

الشارقة 29 19 60 15

عجمان 28 20 65 20

أم القيوين 28 20 60 20

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رأس الخيمة 29 18 65 20

الفجيرة 25 20 65 20

العين 31 20 40 15

ليوا 32 21 50 15

الرويس 33 22 80 20

السلع 32 21 75 25

دلما 29 19 70 20

طنب الكبرى 28 18 80 30

طنب الصغرى 28 18 80 30

أبو موسى 28 18 80 35