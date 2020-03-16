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حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم الاثنين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم الاثنين

متابعات_الخليج 365

قال المركز الوطني للأرصاد، في نشرته اليومية، إن الطقس في الإمارات، اليوم الإثنين، من المتوقع أن يكون غائما جزئيا بوجه عام، يصبح غائماً أحياناً على بعض المناطق شرق البلاد، مع احتمالية سقوط أمطار. والرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

 

وتابع المركز، أن الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:47، الثاني عند الساعة 06:10، الجزر الأول عند الساعة 12:28، الثاني عند الساعة 23:14.

 

أما بحر عمان فيكون خفيفا إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:55، الثاني عند 02:39، الجزر الاول عند الساعة 09:04، الجزر الثاني عند الساعة 21:36.

 

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

 

أبو ظبي 32 21 60 15

 

دبي 29 20 65 20

 

الشارقة 29 19 60 15

 

عجمان 28 20 65 20

 

أم القيوين 28 20 60 20

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رأس الخيمة 29 18 65 20

 

الفجيرة 25 20 65 20

 

العين 31 20 40 15

 

ليوا 32 21 50 15

 

الرويس 33 22 80 20

 

السلع 32 21 75 25

 

دلما 29 19 70 20

 

طنب الكبرى 28 18 80 30

 

طنب الصغرى 28 18 80 30

 

أبو موسى 28 18 80 35

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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