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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إجلاء رعايا السودان.. دولة الإمارات تقف بجانب جيرانها وأصدقائها في الأزمات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
مع اشتداد المحن تظهر المعادن، ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد الذي حصد أرواح المئات وأصاب الآلاف، بزخ معدن رجال الإمارات النفيس.
فمنذ نشأتها ودولة الإمارات العربية المتحدة تقف بجانب جيرانها وأصدقائها في الأزمات، فهذا نهج رسخه مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان داخل البلاد وورثه عنه أبناؤه.
وبتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإجلاء رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوباي الصينية بؤرة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19)، بناءً على طلب حكوماتهم ونقلهم إلى "المدينة الإنسانية" في أبوظبي.
إجلاء رعايا السودان
وأعلنت وزارة الخارجية السودانية وصول طلاب سودانيين من مدينة ووهان الصينية إلى الإمارات.
وقالت أن هؤلاء الطلاب وضعوا في مركز للحجر الصحي لمدة 25 يوما قبل أن يسمح لهم بالسفر لأوطانهم.
وأكدت الوزارة في بيان إنها تتابع أوضاع هؤلاء الطلاب أثناء وجودهم في دولة الإمارات حتى وصولهم إلى السودان.
دعم الصين
وقال سفير الصين لدى دولة الإمارات ني جيان، إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أعطى إشارات إيجابية للمجتمع الدولي مفادها بأن الصين والإمارات تتعاونان للتغلب على الصعوبات في السراء والضراء.
وأكد جيان أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع الماضي أسهم في التأكيد على ذلك.
وقال السفير الصيني في تصريحات وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن الاتصال الهاتفي عزز علاقات التضامن والتعاون بين الإمارات والصين.
وذكر أن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عرض دعم جهود الصين في السيطرة على الوباء منذ البداية".. مثنيا على دعم حكومة وشعب دولة الإمارات للصين عبر إرسال دفعات متعددة من الإمدادات الطبية، إضافة لإنارة برج خليفة لدعم ووهان والصين بشكل عام.
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