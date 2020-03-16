تعرف على أبرز مساعدات دولة الامارات للشعب السوداني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

تكلفت دولة الإمارات بإجلاء الطلاب اليمنيين والسودانيين العالقين في مدينة ووهان الصينية التي ينتشر فيها فيروس كورونا، وفق موقع العين.



كما أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بإجلاء رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوباي الصينية بؤرة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19)، بناءً على طلب حكوماتهم ونقلهم إلى "المدينة الإنسانية" في أبوظبي.

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وكانت وزارة الخارجية السودانية، قد أعلنت وصول طلاب سودانيين من مدينة ووهان الصينية إلى الإمارات.

وأشارت الخارجية السودانية، عبر حسابها على موقع تغريدة "تويتر"، إلى إن الطلاب سينقلون إلى موقع حجر صحي بدولة الإمارات قبل إعادتهم إلى أرض الوطن.

فمنذ نشأتها ودولة الإمارات العربية المتحدة تقف بجانب جيرانها وأصدقائها في الأزمات، فهذا نهج رسخه مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان داخل البلاد وورثه عنه أبناؤه.

فبينما تنشغل دول العالم في إجلاء رعاياها وإغلاق حدودها منكفئة على ذاتها لمنع دخول كورونا، تفتح الإمارات أبوابها لاستقبال مواطني دول عربية كانوا عالقين في الصين ولم تتوافر لهم وسيلة للرجوع.