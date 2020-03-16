- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيف حرصت دولة الإمارات على تحقيق الاستقرار والسلام في السودان؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
منذ زمن بعيد، أولت الإمارات اهتمامًا خاصًا بالسودان في الظروف الصعبة التي مر بها خلال السنوات الماضية، وتعمل وعلى أكثر من مستوى على توحيد الجهود الرامية إلى مساعدة السودان ودعمه بشتى الطرق لتجاوز التحديات التي تواجهه وتحقيق الأمن والاستقرار لشعبه، إيماناً منها بوحدة ومصير العالم العربي المشترك.
كما حرصت دولة الإمارات، على تحقيق الاستقرار والسلام في السودان، وضرورة الحفاظ على قيم التسامح والتعايش والسلم في المنطقة، ةساهمت في تحقيق التقدم والازدهار والأمن.
وكانت دولة الإمارات، تلتزم بدعم السودان ومساعدته على تخطي التحديات التي تواجهه؛ قبل اندلاع وخلال الأحداث الأخيرة، أبدت الدولة حرصاً شديداً على ضمان استقرار السودان وعدم انفلات الأوضاع فيه؛ وكان هناك تواصل مباشر مع كل الجهات المعنية في هذا السياق، سواء داخل السودان أو خارجه، وذلك من أجل تجنب أي تطور أو تدهور يقود إلى ما لا تحمد عقباه.
وتقف دولة الإمارات، دائمًا إلى جانب السودان في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها، ويحقق طموحات شعبها الشقيق إلى التنمية والتطور، ويؤدي إلى الانتقال السياسي السلمي، في إطار من التوافق والوحدة الوطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف حرصت دولة الإمارات على تحقيق الاستقرار والسلام في السودان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.