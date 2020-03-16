فرنسا تعلن إغلاق السينمات والمطاعم لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فرنسا تعلن إغلاق المساجد والمطاعم لمواجهة كورونا

الإثنين 16 مارس 2020

أعلن مجلس الديانة الإسلامية في فرنسا إغلاق جميع مساجد فرنسا بداية من صلاة فجر الأحد لحين إشعار آخر، ومع انتشار فيروس كورونا الجديد في فرنسا، أعلنت الحكومة الفرنسية، إغلاق دور الحضانة والمدارس والجامعات ودور السينما والمسارح والمقاهي والحانات والديسكو.

وسجلت فرنسا 830 إصابة جديدة بكورونا الجديد، ليصل العدد الإجمالي للحالات 4500 منذ بداية الوباء، أكثر من 300 حالة خطيرة في العناية المركزة، فيما توفي 91 شخصاً.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، السبت، حظر التجمعات لأكثر من 100 شخص في أماكن مغلقة، وذلك بإغلاق جميع الأماكن التي يستقبل فيها الجمهور وليست ضرورية لحياة البلاد.

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واستجابة لذلك، تم إغلاق المطاعم والمقاهي ودور السينما والنوادي الليلية والمحلات التجارية، فيما تبقى أماكن العبادة مفتوحة، ولكن مع تأجيل الفعاليات مثل حفلات الزفاف والمعمودية، وما إلى ذلك.

وعلى الرغم من أن القرار لم يشمل دور العبادة؛ فإن السلطات الدينية في فرنسا، أعلنت استجابة ذاتية، وذلك بتعليق الصلاة في المساجد والكنائس والمعابد.

وذكرت محطة "إل.سي.إي" الفرنسية أن تجمع إنجيلي في مدينة ميلوز الفرنسية تسبب في العديد من حالات العدوى في المنطقة، موضحة أنه نتيجة لذلك اتخذت بلدية المدينة في أوت دو رين، قرار عدم السماح بالتجمع لأكثر من 50 شخص.