بحث نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، سبل "حفظ سلامة الناس وصحتهم من مخاطر انتشار فيروس كورونا".
وحرص الحضور على إلقاء التحية عن بعد دون مصافحة، التزاما بالاشتراطات الصحية التي أوصت بها الجهات الصحية، للوقاية من الفيروس.
وتداول مغردون صورة لتوجيه السلام عن بعد، وعلقوا: "قادتنا قدوتنا في الالتزام بالتوجيهات الصحية، تتصافح القلوب دون أن تتصافح الأيادي".
ونشر محمد بن زايد تفاصيل اللقاء خلال تغريدة نشرها الحساب الرسمي له على موقع تويتر وجاء فيها :
التقيت أخي محمد بن راشد في استراحة المرموم ..حفظ سلامة الناس وصحتهم من مخاطر انتشار فيروس كورونا محور حديثنا..الإمارات بتوجيهات خليفة وفرت الإمكانات كافة لأخذ التدابير الوقائية لحماية المجتمع..لن نتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان صحة الناس..كلنا شركاء في مواجهة هذا التحدي.
كانت هذه تفاصيل خبر «خوفاً من كورونا» .. كيف قام محمد بن زايد بتحية بن راشد وكيف إستقبل نشطاء تويتر الأمر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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