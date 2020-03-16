«السعودية» .. قرارات «قاسية» لمواجهة فيروس كورونا ةالتنفيذ فوري

أصدرت السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من القرارات، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.
ونرصد هذه القرارات التي اتخذتها السعودية خلال الساعات الماضية:
*أعلنت وزارة الشئون البلدية والقروية السعودية، إغلاق جميع محلات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية.
*منع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه، مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات والمتنزهات البرية.
* إيقاف جميع أنشطة المزادات والحراجات وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بها مؤقتا.
*اقتصار الخدمة في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها على الطلبات الخارجية فقط، وعدم السماح للعملاء بالجلوس على طاولات الخدمة المخصصة داخل المحلات.
*إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية.
*الحد من تواجد الجمهور والمستفيدين في الدوائر الحكومية والخاصة والاعتماد على التعاملات الإلكترونية.
*تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية لتقليل أعداد حضور الموظفين والعاملين إلى مقرات العمل وتعزيز العمل الإلكتروني عن بعد من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة.
*إلزام جميع الشركات والمؤسسات بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ القدوم لجميع العمالة الوافدة من خارج المملكة قبل الشروع في مباشرة أعمالهم.
*منع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي بمنطقة الرياض سواءً المفتوحة أو المغلقة واقتصار تقديم الخدمة على طلب السيارات والتوصيل فقط.
*إغلاق كافة المجمعات التجارية والمولات المغلقة بالمنطقة وإيقاف جميع الأنشطة التجارية داخلها بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال.
*أعلنت الخطوط السعودية تعليق جميع رحلاتها الدولية مؤقتا، وذلك اعتبارا من الساعة الحادية عشر من صباح أمس الأحد وحتى إشعار آخر.
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