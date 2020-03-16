زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب إيران

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم، ناحية رويدر التابعة لـ "بندر خمير" بمحافظة هرمزكان جنوب إيران.
وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن هذا الزلزال وقع عند الساعة الواحدة و 34 دقيقة من فجر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (العاشرة و 4 دقائق مساء الأحد بتوقيت غرينتش).
وأضاف، أن مركز الزلزال كان عند التقاء خطي العرض 27.20 والطول 55.32 درجة وفي عمق 16 كم من سطح الأرض.
ولم تصل أي تقارير بوقوع ضحايا أو خسائر مادية جراء هذا الزلزال.
وتقع ناحية رويدر التابعة لـ "بندر خمير" على بعد 70 كم إلى الغرب من بندرعباس مركز محافظة هرمزكان جنوب إيران.
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