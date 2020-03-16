زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب إيران

ضرب ​زلزال​ بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم، ناحية رويدر التابعة لـ "بندر خمير" بمحافظة هرمزكان جنوب ​إيران​.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة ​طهران​ بأن هذا الزلزال وقع عند ​الساعة​ الواحدة و 34 دقيقة من فجر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (العاشرة و 4 دقائق مساء الأحد بتوقيت غرينتش).

وأضاف، أن مركز الزلزال كان عند التقاء خطي العرض 27.20 والطول 55.32 درجة وفي عمق 16 كم من سطح الأرض.

ولم تصل أي ​تقارير​ بوقوع ​ضحايا​ أو خسائر مادية جراء هذا الزلزال.

وتقع ناحية رويدر التابعة لـ "بندر خمير" على بعد 70 كم إلى الغرب من بندرعباس مركز محافظة هرمزكان جنوب إيران.