البيت الابيض سيفحص حرارة جميع الداخلين اليه بدءا من الاثنين

اعلنت متحدثة باسم الرئاسة الاميركية انه سيتوجّب من الآن فصاعدًا فحص حرارة جميع الأشخاص الذين يدخلون الى ​البيت الابيض​ اكانوا وزراء او مستشارين او ​صحافيين​ وذلك في خطوة تهدف الى كشف اي عوارض محتملة ل​فيروس كورونا​ المستجد.

وقالت المتحدثة جود دير انه "ابتداء من صباح الاثنين، سيتم فحص حرارة اي شخص يدخل الى مجمع البيت الابيض". واضافت انه سيتم ايضا فحص حرارة جميع الاشخاص الذين هم على ​اتصال​ بالرئيس ​دونالد ترامب​ وبنائبه ​مايك بنس​.

ويضم "​الجناح​ الغربي" الشهير حيث يوجد المكتب البيضوي ومكاتب متعاونين مع الرئيس، غرفةً للصحافة وأماكن عمل لبعض الصحافيين المعتمدين.