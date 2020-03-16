البيت الابيض سيفحص حرارة جميع الداخلين اليه بدءا من الاثنين

اعلنت متحدثة باسم الرئاسة الاميركية انه سيتوجّب من الآن فصاعدًا فحص حرارة جميع الأشخاص الذين يدخلون الى البيت الابيض اكانوا وزراء او مستشارين او صحافيين وذلك في خطوة تهدف الى كشف اي عوارض محتملة لفيروس كورونا المستجد.
وقالت المتحدثة جود دير انه "ابتداء من صباح الاثنين، سيتم فحص حرارة اي شخص يدخل الى مجمع البيت الابيض". واضافت انه سيتم ايضا فحص حرارة جميع الاشخاص الذين هم على اتصال بالرئيس دونالد ترامب وبنائبه مايك بنس.
ويضم "الجناح الغربي" الشهير حيث يوجد المكتب البيضوي ومكاتب متعاونين مع الرئيس، غرفةً للصحافة وأماكن عمل لبعض الصحافيين المعتمدين.
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