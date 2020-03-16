تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في المكسيك

سجلت السلطات الطبية المكسيكية، فجر اليوم الاثنين، أول وفاة جراء ​فيروس كورونا​ المستجد "COVID-19"، الذي أودى بحياة أكثر من 6.5 ألف شخص في مختلف أنحاء ​العالم​.

وأفادت وسائل إعلام مكسيكية بوفاة رجل الأعمال، خوسيه كوري، بعد أن أظهر فحص خضع له مؤخرا نتائج إيجابية أكدت إصابته بالفيروس.

وأكد مصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، وفاة كوري، الذي قدم مؤخرا إلى المكسيك قادما من الولايات المتحدة.

وسجلت في أراضي المكسيك، حسب الإحصائية الأخيرة، 34 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.