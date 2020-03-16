مقتل ستة عسكريين في مكمن نصبه مسلحو بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا

أفادت مصادر أمنيّة لوكالة "فرانس برس"، بـ"مقتل ستّة جنود نيجيريّين في مكمن نصبه مسلّحو جماعة "​بوكو حرام​"، واستهدف قافلةً عسكريّة بالقرب من مدينة بانكي في شمال شرق ​نيجيريا​ قرب الحدود مع ​الكاميرون​".

وأوضح مصدر عسكري أنّ "القافلة كانت متّجهة إلى بانكي عندما هاجمها الإرهابيّون بأسلحة ثقيلة و"آر بي جي"، لافتًا إلى أنّه "تمّ نقل الجثث إلى مايدوغوري بمروحيّة عسكريّة".

مع الإشارة إلى أنّ النزاع بين القوّات المسلّحة النيجيريّة و"بوكو حرام" قد أدّى إلى سقوط 36 ألف قتيل تقريبًا منذ عام 2009، وإلى نزوح مليوني شخص، وفق ​الأمم المتحدة​.