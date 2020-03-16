أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بـ"إغلاق الأنشطة التجاريّة وبقاء المواطنين في منازلهم في ست ولايات وفي العاصمة كراكاس بدءًا من اليوم الإثنين"، وذلك في مساع لإبطاء انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وأوضح في خطاب تلفزيوني، أنّ الإستثناءات في الخطّة الّتي أطلق عليها اسم "الحجر الصحّي الجماعي"، تشمل النقل والصحة ونقل الأغذية، لافتًا إلى أنّ "العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكّدة بالفيروس داخل فنزويلا ارتفع من عشر إلى 17 حالة".
كانت هذه تفاصيل خبر مادورو أطلق خطة "الحجر الصحي الجماعي" مع تسجيل 17 إصابة بكورونا في فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.