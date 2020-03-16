مادورو أطلق خطة "الحجر الصحي الجماعي" مع تسجيل 17 إصابة بكورونا في فنزويلا

أمر الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ بـ"إغلاق الأنشطة التجاريّة وبقاء المواطنين في منازلهم في ست ولايات وفي العاصمة ​كراكاس​ بدءًا من اليوم الإثنين"، وذلك في مساع لإبطاء انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح في خطاب تلفزيوني، أنّ الإستثناءات في الخطّة الّتي أطلق عليها اسم "الحجر الصحّي الجماعي"، تشمل النقل والصحة ونقل الأغذية، لافتًا إلى أنّ "العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكّدة بالفيروس داخل ​فنزويلا​ ارتفع من عشر إلى 17 حالة".