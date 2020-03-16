اشار رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "حتى اليوم الوفيات بفيروس كورونا بلغ 5700 في العالم و150 الف اصابة، وتحول الخطر الاكبر الى اوروبا بعد ان استطاعت الصين ان تشفي 65 الف من اصل 80 الف وترسل المساعدات الى الدول الاخرى".
اضاف يعقوب قائلا "نحن في لبنان علينا بعد قرار الحجر الاجباري وتحول البيوت الى سجون انفرادية ان نطبق النموذج الصيني الصارم بمسؤولية وليس فقط الاتكال على الوعي و التهاون".
كانت هذه تفاصيل خبر حسن يعقوب: علينا توقع الاسوأ حتى ننقذ انفسنا وان نتمثل بالصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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