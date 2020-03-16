حسن يعقوب: علينا توقع الاسوأ حتى ننقذ انفسنا وان نتمثل بالصين

اشار رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "حتى اليوم الوفيات ب​فيروس كورونا​ بلغ 5700 في ​العالم​ و150 الف اصابة، وتحول الخطر الاكبر الى ​اوروبا​ بعد ان استطاعت ​الصين​ ان تشفي 65 الف من اصل 80 الف وترسل المساعدات الى الدول الاخرى".

اضاف يعقوب قائلا "نحن في ​لبنان​ علينا بعد قرار الحجر الاجباري وتحول البيوت الى سجون انفرادية ان نطبق النموذج الصيني الصارم بمسؤولية وليس فقط الاتكال على الوعي و التهاون".