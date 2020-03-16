شهيب في ذكرى كمال جنبلاط: في كل يوم نتذكر ونترحم ولا ننسى

اشار عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​اكرم شهيب​ بمناسبة ذكرى اغتيال ​كمال جنبلاط​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "في كل يوم نتذكر ونترحم ولا ننسى. وفي 16 آذار يتجدد الوفاء لقامة كبيرة دخلت كل العقول من باب الفكر والأدب وال​سياسة​ والأخلاق. رحل الجسد وبقي الفكر منارة في وجه مغاور الحقد والتخلف. وبقي الحزب خلية عمل تضامني مع الناس لحماية المجتمع، في هذا الزمن الرديء".

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