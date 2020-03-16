أيوب: قررنا استخدام التعليم عن بُعد لحفظ حقوق الطلاب بالتعلم وسنجد الصيغة المناسبة للامتحانات بعد انتهاء الأزمة

أوضح رئيس "الجامعة ال​لبنان​ية" ​فؤاد أيوب​، تعليقًا على قرار استخدام التعليم عن بُعد خلال هذه الفترة الاستثنائيّة، وطلبه من عمداء الوحدات الجامعيّة المبادرة إلى دعوة اللّجان الفاحصة لكلّ مقرّر لتحضير المادّة التعليميّة عبر إحدى المنصتَين الإلكترونيتَين: "google classroom" أو "Microsoft Team"، كذلك اعتماد تطبيق zoom أو أي تطبيق آخر مجاني ومختص بالتعليم التفاعلي لتوضيح الدروس والإجابة عن الأسئلة، أنّ "القرار اتّخذ للمحافظة على حقوق الطلّاب في التعلّم، خصوصًا أنّ ​مجلس الوزراء​ وَعد بتسريع ​الإنترنت​، وبالتالي لم يعد من مانع لإعطاء الطلّاب الدروس اللّازمة عن بُعد، فمن جهة يستفيد الطالب من الوقت الّذي يمضيه في منزله، ومن جهة ثانية نقوم نحن بما يُمليه علينا ضميرنا المهني تجاههم".

وعن المدّة الزمنيّة المحدّدة لانطلاق هذه العمليّة، لفت في حديث صحافي، إلى أنّ "كلّ عميد يعمل مع فريقه لتحضير المقرّرات، والمطلوب أن تحدث الأمور بسرعة ولكن ليس بتسرّع، فالتعليم عن بُعد غير موجود في لبنان، وبالتالي نحن لسنا مدرّبين على هذا العمل. إنّها المرّة الأولى الّتي نخوض فيها هذه التجربة وفي هذا الوقت الصعب، لكنّنا نأمل أن ننجزها بطريقة ناجحة".

وبموضوع الامتحانات الّتي تمّ تأجيلها، أكّد أيوب أنّ "الأولويّة اليوم هي إبقاء الطالب في الأجواء الدراسيّة، ومتابعة التعليم ولو بالحدّ الأدنى يوميًّا، لتستكمل الدروس وفق المعتاد لاحقًا، أمّا الامتحانات فسنجد لها الصيغة المناسبة مع انتهاء الأزمة". ووصفَ فكرة النائب ​إدغار طرابلسي​ حول التعليم عبر "​تلفزيون لبنان​"، بـ"الممتازة، خصوصًا لطلاب الفنون الجميلة الّذين يستطيعون الاستفادة من دراستهم عبر "تلفزيون لبنان".