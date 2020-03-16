إستبعدت مصادر ​وزارة التربية والتعليم العالي​، عبر صحيفة "الجمهورية"، "إلغاء ​الامتحانات الرسمية​"، مشدّدةً على أنّ "العودة إلى ​المدارس​ مرهونة بقرار ​وزارة الصحة العامة​ ومستجدّات فيروس "كورونا". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارة التربية للجمهورية: نستبعد إلغاء الامتحانات الرسمية والعودة للمدارس مرهونة بقرار وزارة الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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