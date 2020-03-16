أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين "وفاة 14 شخصًا بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3213 في أنحاء البلاد. وسُجّلت جميع حالات الوفاة في إقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، 13 منها في ووهان عاصمة الإقليم.
ولفتت إلى أنّه "جرى رصد 16 حالة إصابة جديدة"، انخفاضًا من 20 حالة في اليوم السابق. ويرفع الرقم إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة في البر الرئيسي للصين إلى 80860 حالة.
وكانت قد أفادت اللجنة أمس بأنّ البلاد سجّلت 20 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بـ"كورونا"، ارتفاعًا من 11 حالة في اليوم السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الصحية بالصين: 14 حالة وفاة جديدة بكورونا جميعها في إقليم هوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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