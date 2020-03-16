السلطات في السعودية تحتجز 298 مسؤولا للتحقيق معهم في قضايا فساد

أعلنت هيئة الرقابة و​مكافحة الفساد​ ​السعودية​ احتجاز 298 مسؤولا في المملكة من بينهم ضباط ب​الجيش​ و​الشرطة​ للاشتباه بضلوعهم في جرائم الرشوة واستغلال مناصبهم، وقالت إن محققين سيوجهون إليهم اتهامات.

واوضحت هيئة النزاهة إنها ألقت القبض على المسؤولين المعنيين وستوجه لهم اتهامات في جرائم تشمل الرشوة والاختلاس وتبديد ​المال​ العام وإساءة استعمال ​السلطة​.

وأضافت أن إجمالي المبالغ التي أقروا بها خلال التحقيقات بلغ 379 مليون ريال (101 مليون ​دولار​).

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ومن بين المحتجزين ثمانية من ​ضباط الجيش​ العاملين والمتقاعدين قالت الهيئة إنهم تورطو في جرائم الرشوة وغسل الأموال واستغلوا العقود الحكومية ب​وزارة الدفاع​ خلال الفترة بين عامي 2005 و2015.

وأضافت أن من بين المحتجزين 29 من المسؤولين في ​وزارة الداخلية​ بالمنطقة الشرقية من بينهم ثلاثة ضباط برتبة عقيد وضابط برتبة لواء وضابط برتبة عميد. وقالت الهيئة إن من بين المقبوض عليهم قاضيين تورطا في جريمة الرشوة وتسعة من المسؤولين لضلوعهم في الفساد في جامعة المعرفة ب​الرياض​ مما نتج عنه أضرار جسيمة بأحد المباني وتسبب قي ​وفيات​ وإصابات.

ولم تورد الهيئة أسماء القبوض عليهم كما لم تخض في ​تفاصيل​ القضايا.