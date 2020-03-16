شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان": الحكومة كانت على مستوى الحدث فى مواجهة الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة مني جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونائبة دائرة الجمالية ومنشية ناصر بمحافظة القاهرة، إن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة في مواجهة أزمة سوء حالة الطقس والأحوال الجوية التى شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، وكانت الحكومة من خلال الوزارات المعنية وكذلك المحافظات علي مستوي الحدث وتعاملت باحترافية في ضوء الإمكانيات المتاحة.

وأضافت "جاب الله"، أن الحكومة تعاملت بشكل مختلف مع موجة الطقس السيئة التي شهدت هطول أمطار غزيرة وسيول علي معظم المحافظات، فكان هناك استعداد مسبق وتشكيل غرف إدارة الأزمة، بالإضافة إلي نزول المسئولين لمتابعة الموقف من الشارع وعلي أرض الواقع.

وأشادت أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالدور المجتمعي والإنساني لدور العبادة المساجد والكنائس في إيواء من لا مأوي لهم خلال يومي الأحوال الجوية السيئة وهطول الأمطار والسيول.

Advertisements

وكان رئيس الوزراء قد أكد فى مؤتمر صحفى أن حجم مياه الأمطار التى شهدتها مصر وصل نصف مليار متر مكعب.

وتعقد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، غدا الاثنين، اجتماعا مع الجمعيات الأهلية المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبحضور الهلال الأحمر المصرى وبيت الزكاة والصدقات لدراسة الطرق المثلي لتقديم الدعم للاسر والقرى المتضررة من موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد خلال اليومين الماضيين.

وكانت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد تقدمت قداس الجنازة لضحايا منطقة عزبة الزرايب والذى أقيم فى منطقة مارمرقس بمدينة 15 مايو، وكان فى استقبالها، وكان في استقبالها الأنبا بسنتى اسقف حلوان والمعصرة والقمص مخيائيل جرجس وكيل عام المطرانية القس إثناسيوس رزق الانبا شنودة بمنطقة زرايب مايو وعدد من كبار القساوسة، وبحضور من القيادات الشعبيه والتنفيذية.